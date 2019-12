Prefeitura de Atibaia lança edital para utilização de espaços culturais em 2020

A Prefeitura da Estância de Atibaia acaba de lançar um edital para interessados em realizar exposições nos espaços culturais da cidade – como o Centro Cultural André Carneiro, o Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret e a Casa da Cultura Jandyra Massoni – durante o ano de 2020. O processo seletivo exige do participante um projeto de exposição e uma proposta de contrapartida. As inscrições já estão abertas e seguem até 30 de janeiro.

O edital foi publicado pelo Executivo na edição nº 2151 da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia – IOE do último sábado (14) e visa a seleção de até quatro projetos de exposições para esses espaços culturais, que poderão ser exposições individuais, coletivas ou curatoriais, abrangendo todas as linguagens das Artes Visuais e conforme especificações da Secretaria de Cultura.

O objetivo do edital é promover as Artes Visuais em Atibaia e em toda a região por meio de exposições com elementos reflexivos que dialoguem com a cultura local e com o grande espectro da arte contemporânea mundial, produzindo intercâmbio de ideias, de experimentos e de ações que fomentem o campo das Artes, valorizando e difundindo as ideias e a produção dos artistas. Além disso, a iniciativa busca incentivar e dar oportunidades a novos artistas e às produções inéditas.

O período de cada uma das exposições será de 40 dias corridos, considerando ainda dois dias para a montagem da exposição, dois dias para a desmontagem e dois dias para a manutenção dos espaços entre as exposições, somando 46 dias disponibilizados para cada projeto selecionado. Já o cronograma das exposições será definido pela Secretaria de Cultura respeitando o calendário artístico e cultural de Atibaia, bem como as propostas apresentadas.

A Comissão de Seleção será formada por dois servidores da Secretaria de Cultura e um convidado de notório saber na área de Artes Visuais do município, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis. A seleção ocorrerá em duas etapas: análise dos documentos entregues na inscrição e análise dos projetos. O resultado será divulgado a partir do dia 20 de fevereiro de 2020, na IOE de Atibaia.

Os requisitos para realizar a inscrição e propor o projeto, critérios da seleção, detalhes sobre as exposições, obrigações das partes envolvidas (Prefeitura e selecionados), disposições gerais e mais informações estão disponíveis na íntegra no edital. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela Secretaria de Cultura por meio do telefone (11) 4412-7776.

O Centro Cultural André Carneiro fica na Rua José Lucas, n.º 28, Centro; o Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret está localizado na Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, n.º 511, Vila Thaís; e a Casa da Cultura Jandyra Massoni está situada na Praça Aprígio de Toledo, n.º 130, Centro.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia