Ano letivo 2020 começa em 3 de fevereiro, com novo calendário

As aulas na rede estadual de São Paulo começam na próxima segunda-feira (3) e, neste ano letivo de 2020, os estudantes terão novidades.

Esses estudantes ganharão uma aula a mais e um aumento na carga horária de 15 minutos por dia. Serão sete aulas diárias de 45 minutos cada, ao invés de seis como era no ano passado. Todas as disciplinas regulares ficam mantidas.

Os estudantes do período matutino passam a sair da escola às 12h35 – não mais às 12h20. No período vespertino, a saída será às 18h35 – no ano passado era às 18h20.

Novas aulas

Entrarão no currículo obrigatório duas aulas por semana de uma atividade chamada “Projeto de Vida”, mais duas aulas do componente Eletivas e uma de Tecnologia e Inovação.

As disciplinas eletivas serão oferecidas a partir do levantamento dos sonhos e anseios dos estudantes e das possibilidades de oferta dos professores. Alguns exemplos de temas são: empreendedorismo, ética e cidadania, olimpíadas de conhecimento, teatro, comunicação não violenta e mediação de conflitos, entre outros.

Além disso, serão disponibilizadas duas aulas semanais de Projeto de Vida, onde os estudantes farão atividades para definirem seus objetivos, planejarem seus rumos futuros e se organizarem para chegar onde querem. As atividades abrangem ética e cidadania, sonhos, projetos na comunidade, mundo do trabalho, vida acadêmica etc.

Por fim, a disciplina de Tecnologia e Inovação pretende trabalhar três eixos: pensamento computacional; tecnologias digitais da informação e comunicação e letramento digital.

Novos períodos de recesso

Outra novidade para este ano é o calendário escolar. Haverá a introdução de mais dois novos recessos, um ao final do primeiro bimestre e outro no terceiro bimestre. As férias do segundo e do quarto bimestre ficam mantidas.

Dessa forma, veja como ficará o calendário:

Início do ano letivo: 3 de fevereiro

Período primeiro recesso (fim do primeiro bimestre): entre 20 e 24 de abril

Período das férias (fim do segundo bimestre): entre 10 e 26 de julho

Período segundo recesso (fim do terceiro bimestre): entre 13 e 16 de outubro

Encerramento do ano letivo: a partir de 23 de dezembro

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo