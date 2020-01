Capacitação: Confira os cursos que ainda possuem vagas disponíveis

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Coordenadoria Especial de Emprego Renda, informa a população que alguns cursos oferecidos pelo Programa Capacitação ainda estão com vagas abertas. Para se inscrever em algum dos cursos é preciso comparecer pessoalmente em um dos Centros de Formação Profissional ou no Centro Comunitário do Maracanã com a seguinte documentação: original e cópia do RG, original e cópia do CPF e comprovante de endereço.

No Centro de Formação Profissional do Alvinópolis, estão disponíveis vagas para os cursos de Auxiliar Administrativo, Penteado, Dog Walker, Gestor Cultural, Modelista, Técnicas Artesanais, Espanhol (Intermediário e Avançado), Técnica de Vendas, Auxiliar RH Estratégico, Elaboração de Projetos, Liderança (Oficina), Relacionamento Interpessoal (Oficina), Oratória (Oficina) e Administração do Tempo (Oficina).

Já, no Centro de Formação Profissional do Imperial, há vagas para os cursos de Depilação, Barbeiro (Modulo2), Panificação, Recepcionista e Atendente, Libras e Auxiliar Administrativo Básico. E no Centro Comunitário do Maracanã para o curso Auxiliar Administrativo Básico. As inscrições podem ser realizadas independente do local onde o curso será ministrado.

Outras informações podem ser obtidas no Centro de Formação Profissional do Alvinópolis, Avenida Joviano Alvim, nº 112, no Centro de Formação Profissional do Imperial, Avenida Imperial, nº 1185, ou, ainda, na Coordenadoria Especial de Emprego e Renda, pelo fone (11) 4418-7800, ramal 0.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia