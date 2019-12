Divulgada lista de inscritos para os cursos do Programa Capacitação

O Programa Capacitação já profissionalizou mais de 20 mil pessoas desde 2013, os cursos são promovidos pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Coordenadoria Especial de Emprego e Renda e executado pela OSC Mater Dei Cam. Os responsáveis divulgaram a lista de inscritos nos 35 cursos com início das atividades previstas a partir da semana do dia 13 de janeiro de 2020. Para ter acesso à lista de inscritos, carga horária, períodos de realização, dias e locais clique aqui.

Nesta etapa do Programa são oferecidos cursos de Informática Básica, Básica Teen e Idoso, Depilação, Manicure e Pedicure, Cabeleireiro básico, Barbeiro – Modulo 2, Penteado,Tranças, Quick Massagem e massagem relaxante, Panificação, Confeitaria, Bolo no Pote, Dog Walker, Gestor Cultural, Modelista, NR 10 (Elétrica), Técnicas Artesanais, Recepcionista e Atendente, Inglês Intermediário, Espanhol Intermediário e Avançado, Libras, Técnicas de Vendas, Auxiliar de RH Estratégico, Auxiliar Administrativo, Elaboração de Projetos e Oficinas de Relacionamento Interpessoal, Administração de Tempo, Liderança e Oratória.

Os cursos ou oficinas tem duração prevista entre 4 e 54 horas/aula, de 1 à 3 vezes por semana e turmas disponíveis, dependendo da área escolhida, nos períodos da manhã, tarde ou noite. Os locais de realização também dependem do curso a ser frequentado, e as aulas serão ministradas no Centro de Formação Profissional do Alvinópolis (Avenida Joviano Alvim, nº 122), Centro de Formação Profissional do Imperial (Avenida Imperial, nº 1185), Departamento de Segurança Alimentar (Rua Gonçalves Dias, nº 255, Jardim Cerejeiras), Centro Comunitário Maracanã (Rua João Neto, nº 405, Jardim Maracanã) e Mater Dei Cam (Praça João Paulo II, nº 65, Atibaia Jardim).

