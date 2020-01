Fundo Social de Solidariedade abre inscrições para cursos profissionalizantes

O Fundo Social de Solidariedade de Atibaia abre as inscrições para os cursos de capacitação da Escola Solidária deste ano. A finalidade dos cursos é atender, prioritariamente, às famílias em vulnerabilidade social que são acompanhadas pela assistência social do município, proporcionando empregabilidade, geração de renda, inserção social e qualificação profissional, além de incentivar o lado empreendedor nos alunos.

Cursos:

Maquiagem – Serão abordados conceitos da escola de beleza, estética e bem-estar. O curso de Maquiagem tem como objetivo capacitar o aluno para a execução de técnicas da maquiagem profissional, aplicando diferentes produtos para ocasiões específicas e/ou características físicas do cliente.

O curso de Maquiagem será dividido em duas turmas, a primeira realizará o curso de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e a segunda turma das 13h às 17h, ambas com início no dia 3 de fevereiro.

Modelagem – Serão abordadas a escola de moda, casa e papelaria. O curso de Modelagem proporcionará conhecimentos básicos para construção do desenho de peças em vestuário feminino, desde o molde até as marcações, identificando todas as partes que compõem a roupa.

O curso de modelagem disponibilizará uma turma, das 8h às 12h, também com início no dia 3. Serão disponibilizadas 10 vagas para cada turma.

Inscrições

As inscrições estão disponíveis para acesso a partir desta quinta-feira (16), até as 16h do dia 22 de janeiro, ou até o preenchimento de todas as vagas. Para se inscrever em um dos cursos oferecidos acesse aqui.

A inscrição também pode ser realizada em uma das unidades do CRAS, com atendimento das 9h às 16h, para aqueles que optarem pela inscrição presencial. Confira os pontos abaixo:

– CRAS Caetetuba – R. Gonçalves Dias, nº 265 – Jardim das Cerejeiras – (11) 4402-4329;

– CRAS Imperial – Av. Imperial, nº 849 – Jardim Imperial – (11) 4412-4614;

– CRAS Portão – R. Antônio da Cunha Leite, nº 1895 – (11) 4416-9183;

– CRAS Tanque – Praça Sd. Constitucionalista – Tanque – (11) 44161554.

O Fundo Social de Solidariedade de Atibaia atende na Av. São João, nº 613 (em frente a rotatória da São João). O horário de funcionamento do Fundo Social de Solidariedade é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para mais informações (11) 4412-8220. Confira o link do edital completo aqui.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia