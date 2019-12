Por 12 anos consecutivos a UNIFAAT figura entre as melhores instituições de ensino superior do País

O Centro Universitário UNIFAAT vivencia um dos momentos mais importantes da sua história. Ao longo dos últimos três anos, a instituição passou por transformações grandiosas. Destacam-se o credenciamento como Centro Universitário, a expansão de cursos na área de saúde, como Educação Física, Fisioterapia e Enfermagem, a implantação da Metodologia SMART, a instauração da unidade UNIFAAT, em Bragança Paulista, a ampliação predial para abrigar novas salas e laboratórios de última geração, incluindo-se uma academia de musculação e o ginásio poliesportivo.

Próximo do encerramento do ano, a UNIFAAT comemora mais uma importante conquista, ao ser confirmada, pelo 12º ano consecutivo, como a melhor instituição universitária da região, que abrange o sul de Minas, a Região Bragantina, a região de Jundiaí e as cidades do Vale do Paraíba. O resultado foi divulgado em 12 de dezembro, pelo Ministério da Educação (MEC).

O IGC das instituições universitárias, publicado anualmente, é o principal indicador de qualidade do MEC. O indicador é calculado a partir da análise de aspectos como a nota dos concluintes de cursos superiores no ENADE, a titulação dos docentes, os recursos de infraestrutura disponibilizados pelas instituições e a percepção dos alunos com relação à formação que lhes foi oferecida.

Ciente de que uma instituição somente se desenvolve com o respaldo de toda comunidade, não poderia comemorar este feito sem agradecer a toda Região Bragantina, às entidades públicas e privadas, ao alunado, aos professores e funcionários, às empresas e à população, por todo apoio e confiança e pela preferência na empregabilidade dos alunos em nível de estágio e de profissionais formados.

Fonte: Marta Alvim – Assessora de Imprensa – Centro Universitário UNIFAAT