Volta às aulas na rede municipal contará com acolhimento aos pais e alunos

Após o período de recesso escolar, em que foram realizadas ações de planejamento, as aulas na rede municipal terão início no dia 7 de fevereiro, com atividade envolvendo os alunos e seus pais e/ou responsáveis, com a participação de funcionários, professores e diretores das unidades. A partir de segunda-feira (10), as aulas começam efetivamente em todas as escolas do município sob administração da Prefeitura da Estância de Atibaia.

A Prefeitura promoverá novamente a entrega gratuita de material escolar aos alunos da rede municipal de ensino. A empresa fornecedora terá 30 dias para providenciar a entrega dos materiais, portanto o kit escolar deverá ser entregue nas primeiras semanas de aula.

De acordo com a Secretaria de Educação, atualmente há cerca de 16 mil alunos matriculados na rede municipal de Atibaia e contabiliza:

15 Creches Comunitárias, 12 Creches Municipais, 27 Pré-escolas e

25 Escolas Municipais de Ensino Fundamental.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia