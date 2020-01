Atibaia recebe Duelo de Motos neste fim de semana

A terceira edição do Duelo de Motos em Atibaia garantirá ao público uma competição ainda mais acirrada, com a presença de dez pilotos de Motocross Estilo Livre do mais alto nível, de diversos lugares do Brasil e do exterior. O evento, que teve início no dia 30 de janeiro, e segue no fim de semana, terá transmissão ao vivo pelo Esporte Espetacular da TV Globo no domingo (2).

Segundo o diretor esportivo da prova, José Gaspar, nesta edição – a terceira no município e a sexta no geral – os atletas serão avaliados em cinco critérios diferentes: variedade, execução, estilo, uso de pista e energia.

O formato das disputas continua um grande diferencial do Duelo de Motos: diferentemente das competições tradicionais em chave aberta, em que cada piloto faz uma simples apresentação individual e recebe uma classificação com base em sua nota, no Duelo de Motos a performance acontece em um sistema “homem a homem”, com dois pilotos se enfrentando diretamente.

Somente o vencedor de cada embate segue para a fase seguinte e, para garantir isso, os pilotos têm que elaborar uma rotina de manobras desafiadoras, levando em conta o seu grau de dificuldade, a extensão de seus movimentos e a forma como eles serão distribuídos ao longo dos obstáculos durante os 90 segundos disponíveis para cada apresentação.

A pista preparada na Arena do Centro de Convenções desde o começo de janeiro também terá uma novidade: a rampa “Super Kicker”. De acordo com o diretor esportivo da prova, a rampa possui um aparato móvel que impulsiona o atleta no salto, possibilitando manobras ainda mais difíceis, como o Front Flip.

A presença dos pilotos Javier Villegas (Chile) e Brian McCarty (Estados Unidos) vai tornar o Duelo de Motos ainda mais interessante. Além dos dois estrangeiros, esta edição contará com oito pilotos brasileiros: o representante “da casa”, Tatá Pelegrino (Atibaia – SP); o atual campeão do Duelo de Motos (na edição de 2019, em Atibaia), Fred Kyrillos (São Paulo – SP); Gilmar Pereira Flores – Joaninha (Sinop – MT); Marcelo Simões (Herculândia – SP); Nicolas Ferreira (Sinop – MT); Claudio Rocha (Fortaleza – CE); Diego Djamdjian (São Paulo – SP); e Jonilson “Kiko” Silva (Boa Vista – RR).

SERVIÇO:

Duelo de Motos: terceira edição do evento em Atibaia, com entrada franca

Local: Arena do Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret

Endereço: Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Parque das Águas, Atibaia-SP

Datas e horários:

– Sexta-feira, dia 31 de janeiro: Treinos oficiais, com baterias ao longo de todo o dia

– Sábado, dia 1º de fevereiro: Classificatória no período da manhã

– Domingo, dia 2 de fevereiro: Quartas-de-final, semifinais e final, a partir das 9h30, com transmissão ao vivo no Esporte Espetacular, da Rede Globo

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia