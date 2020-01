Atibaia recebe Duelo de Motos pela terceira vez

Vem aí mais um Duelo de Motos de Atibaia! Nos dias 1º e 2 de fevereiro o município sediará pela terceira vez – de um total de seis edições – a maior competição de Motocross Estilo Livre (FMX) do Brasil. Assim como em 2017 e 2019, a final do evento novamente será transmitida ao vivo pela Rede Globo, durante o Programa Esporte Espetacular.

Os preparativos para o Duelo de Motos 2020 já começaram. Parte da estrutura necessária para a competição está sendo montada na Arena do Centro de Convenções, espaço que será palco das acrobacias e manobras radicais e, por isso, recebe as rampas que garantirão aos pilotos alcançar grandes alturas com suas motos.

O formato das disputas continua um grande diferencial do Duelo de Motos: diferentemente das competições tradicionais em chave aberta, em que cada piloto faz uma simples apresentação individual e recebe uma classificação com base em sua nota, no Duelo de Motos a performance acontece em um sistema “homem a homem”, com dois pilotos se enfrentando diretamente.

Somente o vencedor de cada embate segue para a fase seguinte e, para garantir isso, os pilotos têm que elaborar uma rotina de manobras desafiadoras, levando em conta o seu grau de dificuldade, a extensão de seus movimentos e a forma como eles serão distribuídos ao longo dos obstáculos durante os 90 segundos disponíveis para cada apresentação.

“O Duelo de Motos é um grande evento esportivo, muito aguardado pelo público, especialmente de Atibaia, que sediou as disputas em 2017 e 2019. Nessas oportunidades, milhares de visitantes estiveram na cidade durante os dias de evento e, nesta edição, acreditamos que mais uma vez o Duelo de Motos será responsável por atrair grande público para o município, contribuindo para o aquecimento da economia local. Além disso, Atibaia será novamente divulgada como destino turístico em rede nacional, o que garante uma grande repercussão positiva para a cidade”, ressalta o prefeito da Estância de Atibaia, Saulo Pedroso de Souza.

SERVIÇO:

Duelo de Motos: terceira edição do evento em Atibaia, com entrada franca

Local: Arena do Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret

Endereço: Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Parque das Águas, Atibaia-SP

Datas e horários:

– Sexta-feira, dia 31 de janeiro: Treinos oficiais, com baterias ao longo de todo o dia

– Sábado, dia 1º de fevereiro: Classificatória no período da manhã

– Domingo, dia 2 de fevereiro: Quartas-de-final, semifinais e final, a partir das 9h30, com transmissão ao vivo no Esporte Espetacular, da Rede Globo

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia