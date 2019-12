Atibaia vence Gecebs e conquista 26º Campeonato Taça Brasil de Beisebol 2019

No último domingo, dia 15 de dezembro, Atibaia e Gecebs disputaram a final da XXVI Taça Brasil de Beisebol 2019. Com duas viradas, na fase final o time de Atibaia conquistou a vitória pelo placar de 7 a 2 e a Taça Brasil de Beisebol pela quarta vez. A equipe tetracampeã de Atibaia foi recebida pelo Prefeito em exercício, Emil Ono, no gabinete do Fórum Cidadania para receber as congratulações.

Na categoria adulto, o time de Atibaia já conquistou quatro vezes a Taça Brasil de Beisebol, competição mais disputada do calendário nacional de Beisebol na categoria, que disputam as cinco melhores equipes do País. Além do título garantido no domingo (15), a equipe já conquistou diversos títulos no Beisebol, como as conquistas no Campeonato Paulista e mais cinco no Campeonato Brasileiro.

Acenbra

A Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Atibaia – Acenbra é uma das responsáveis por manter viva a cultura nipônica no dia a dia de Atibaia. Hoje, o município ostenta destaque nas modalidades de beisebol e softbol e o trabalho desenvolvido pela Acenbra tem relação direta com essa tradição.

A realização do torneio é da Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Atibaia – Acenbra (Departamento de Beisebol), com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia