Beisebol será destaque em fevereiro com o Play Ball 2020 em Atibaia

O beisebol será destaque em Atibaia no próximo mês de fevereiro. A cidade receberá o Play Ball 2020, promovido pela Major League Baseball (MLB) – liga profissional dos Estados Unidos – para promover o desenvolvimento da modalidade no município, oportunizando às crianças a prática do beisebol e as incentivando no esporte.

O evento acontecerá nos dias 18 e 19 de fevereiro, das 13h30 às 16h30, no Parque Nipo – Acenbra (Av. Marginal – Estância Santa Maria do Laranjal), com a participação de aproximadamente 700 crianças de 5 a 12 anos nos dois dias de atividades.

O Play Ball 2020 representa um esforço coletivo para estimular jovens e comunidades a se envolverem em atividades relacionadas ao beisebol ou softbol, incluindo ligas formais, eventos especiais e formas casuais de brincadeiras e jogos. O evento é considerado uma atividade importante de engajamento infanto-juvenil da MLB durante a temporada do beisebol americano, especialmente em datas importantes como os playoffs e a World Series (a final da liga no país). Por meio do Play Ball os benefícios da modalidade são apresentados, como a opção do beisebol enquanto atividade física, de diversão entre amigos e de aprendizado nos níveis mais básicos.

Além das crianças de diversas escolas da cidade, a ação contará com a colaboração de, no mínimo, 15 voluntários da Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Atibaia – Acenbra; representantes do setor público; transporte para os alunos das escolas participantes; e equipamento de som e tendas para hidratação. As vagas são limitadas e haverá distribuição de camisetas e brindes.

O evento será realizado pela MLB e pela Acenbra, com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio das secretarias de Educação e de Esportes e Lazer. Mais informações na Acenbra pelos telefones (11) 4412-3196 / 4413-6371 e/ou pelo site .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia