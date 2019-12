Confira dicas para fugir do calor enquanto pratica esportes

Verão chegando ao seu ápice e há aquele pequeno conflito: continuar a praticar esportes para manter a saúde ou fugir do calor que fica quase insuportável nesta época do ano. Você não precisa deixar as atividades físicas por causa do clima, é possível contornar o calor em excesso e continuar mantendo a forma.

Confira abaixo 5 dicas:

1. Hidrate-se mais

Com o calor, a prática de esportes faz com que você perca mais líquidos pela transpiração. Porém, diferente do que muitos pensam, isso não é um bom sinal — não, você não está emagrecendo mais porque está suando.

Depois de toda atividade física é preciso repor a água que você perdeu. Além disso, aumentar a ingestão de líquidos ajuda a fugir do calor, principalmente se estiverem gelados, dando aquela sensação de frescor.

Por isso, aumente a quantidade de água que você bebe! Uma outra opção é investir em isotônicos, que além de repor a água, ajuda a repor os sais minerais perdidos na transpiração.

2. Use roupas mais leves

Verão não combina com roupas pesadas. Além de te ajudar a fugir do calor, praticar esportes com roupas mais leves evita a transpiração excessiva e até mesmo o mal estar.

Por isso, use e abuse de camisas leves e de shorts. Outra opção são os tecidos Dry Fit, que absorvem o suor, aliviando a sensação de calor excessivo. Deixe as calças e os casacos de lado e tire-os do guarda-roupas apenas em climas mais amenos.

3. Tente fazer os exercícios à noite

Se for possível, evite fazer exercícios ao ar livre nos horários críticos — entre 10h e 16h. A incidência dos raios solares nesse período é maior e a prática de esportes pode acabar sendo prejudicial à saúde (até mesmo por questões de exposição da pele aos raios ultravioleta, podendo provocar câncer de pele).

Além disso, fugir do calor nestes horários faz com que você fique mais bem disposto para as atividades, evitando o mal estar, a tontura, a queda de pressão e a dor de cabeça Se não for possível fugir desses horários, não se esqueça da garrafinha de água, do protetor solar e da nossa próxima dica!

4. Não se esqueça de proteger a cabeça

Se você já sentiu muita dor de cabeça ao praticar esportes ao ar livre, saiba que isso pode ser aliviado se você proteger a cabeça do calor. Além disso, o uso de chapéu, da viseira e do boné ajuda a evitar que o rosto seja castigado pelos raios solares. Também faz com que você consiga fugir do calor, pelo menos no rosto e no cabelo — principalmente para mulheres, afastando as madeixas da nuca, área onde elas sentem muito calor com a prática de esportes.

5. Diminua o ritmo

Sabemos que você não quer diminuir o ritmo de suas atividades, mas isso pode ser essencial. O calor auxilia que sintamos mal-estar mais rápido, prejudicando a prática de esportes. Esta dica é fundamental, pois desmaios, tonturas e enjoos podem acabar acontecendo devido ao excesso de esforço junto com o calor.

Fonte: MRVesporte