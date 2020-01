Duelo de Motos será mais competitivo em 2020

A terceira edição do Duelo de Motos em Atibaia garantirá ao público uma competição ainda mais acirrada, com a presença de dez pilotos de Motocross Estilo Livre do mais alto nível, de diversos lugares do Brasil e do exterior. O evento acontece a partir do dia 30 de janeiro e terá transmissão ao vivo pelo Esporte Espetacular da TV Globo no domingo (2). As rampas utilizadas para as manobras radicais já podem ser vistas na Arena do Centro de Convenções, espaço que mais uma vez será palco das acrobacias nas alturas.

Segundo o diretor esportivo da prova, José Gaspar, nesta edição – a terceira no município e a sexta no geral – os atletas serão avaliados em cinco critérios diferentes: variedade, execução, estilo, uso de pista e energia. “A competição começa com uma etapa classificatória em que os pilotos deverão fazer duas voltas e será considerada a maior nota. Na próxima etapa, na qual acontecem os duelos, quem tiver a maior nota em três ou mais critérios avança para a fase seguinte. Esta dinâmica fará com que os pilotos entrem na pista pensando em uma estratégia, não só nas manobras. Com certeza isso fará com que seja uma competição mais acirrada e emocionante”, comentou.

A pista preparada na Arena do Centro de Convenções desde o começo de janeiro também terá uma novidade: a rampa “Super Kicker”. De acordo com o diretor esportivo da prova, a rampa possui um aparato móvel que impulsiona o atleta no salto, possibilitando manobras ainda mais difíceis, como o Front Flip.

Para Gaspar, a presença dos pilotos Javier Villegas (Chile) e Brian McCarty (Estados Unidos) vai tornar o Duelo de Motos ainda mais interessante. “Sem dúvidas são pilotos muito bons, cada um com suas características e que vão elevar o nível de competição. Mas os representantes brasileiros também não ficam atrás e quem ganha é o público, que vai assistir a um campeonato com muitas surpresas e adrenalina”, destacou.

Além dos dois pilotos estrangeiros, esta edição contará com oito pilotos brasileiros: o representante “da casa”, Tatá Pelegrino (Atibaia – SP); o atual campeão do Duelo de Motos (na edição de 2019, em Atibaia), Fred Kyrillos (São Paulo – SP); Gilmar Pereira Flores – Joaninha (Sinop – MT); Marcelo Simões (Herculândia – SP); Nicolas Ferreira (Sinop – MT); Claudio Rocha (Fortaleza – CE); Diego Djamdjian (São Paulo – SP); e Jonilson “Kiko” Silva (Boa Vista – RR).

SERVIÇO:

Duelo de Motos: terceira edição do evento em Atibaia, com entrada franca

Local: Arena do Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret

Endereço: Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Parque das Águas, Atibaia-SP

30 de Janeiro: Treinos Livres

31 de Janeiro: Treinos Oficiais

1º de Fevereiro: Classificatórias

2 de Fevereiro: Grande Final | Transmissão Ao Vivo – TV Globo

Horário: A partir das 9h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia