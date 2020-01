Futebol: Atibaia anuncia lateral-direito Paulinho para disputa do Paulista Série A2

O Atibaia anunciou a contratação do lateral-direito Paulinho, de 23 anos, para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. O jogador já foi apresentado e treina junto com a equipe desde o dia 3.

“Venho com expectativa muito boa para fazermos uma A2 incrível, e que nossa equipe possa ter um desempenho coletivo sensacional”, declarou Paulinho em entrevista à TV Falcão.

O jogador tem passagens por equipes como Figueirense, Votuporanguense e disputou 15 jogos da Copa Paulista 2019 pelo Rio Claro, quando o time chegou na segunda fase do campeonato. Com característica de jogar com muita velocidade e marcação, Paulinho diz ter sido bem recebido pelos novos companheiros e destacou o que a torcida pode esperar da equipe na A2:

“Vai ter sempre muita entrega, muita vontade e muita coragem de nossa parte. Eu chego agora para somar e ajudar a equipe para conseguirmos o acesso. A gente tem ter fé e acreditar que isso é possível”, disse Paulinho.

A equipe do Atibaia segue sua preparação para o Campeonato Paulista e realizará um amistoso neste sábado, 11, contra o Paulista de Jundiaí, em Americana, com portões abertos para a torcida. A estreia na A2 será diante do RB Brasil, no dia 22, às 15h, no estádio Décio Vitta , em Americana.

Fonte: Globoesporte.globo.com