Futebol: Atibaia e RB Brasil empatam na estreia da Série A2 do Paulista

Atibaia e RB Brasil empataram por 2 a 2 em um duelo com muitas chances de gol na tarde de quarta-feira (22), no estádio Décio Vitta, em Americana. Estreando no campeonato, ambos os times se lançaram ao ataque e buscaram o gol durante todo o jogo. Danilo e Daniel marcaram para os donos da casa, enquanto Chrigor e Rodrigo anotaram para os visitantes.

Primeiro Tempo

RB Brasil começou melhor a partida, tentou uma pressão inicial e chegou com perigo duas vezes, colocando a bola no travessão em tentativa de gol olímpico. Passados os primeiros 10 minutos, o Atibaia tomou controle do jogo. Pressionando a saída de bola, o time perdeu grandes chances com Willian e Igor, que pararam no goleiro Jordan, mas Danilo abriu o placar em bela cobrança de falta, no ângulo. O Atibaia seguiu tendo boas oportunidades e, quando parecia próximo do segundo, o RB Brasil encaixou dois contra ataques rápidos para empatar e virar o jogo em apenas quatro minutos.

Segundo Tempo

Com duas alterações feitas no intervalo, o Atibaia veio com tudo no início do segundo tempo e logo chegou ao empate com Daniel, após troca de passes. Com o passar do tempo o jogo ficou truncado e preso no meio de campo. A partir do 25 minutos os times se lançaram ao ataque e desperdiçaram chances claras de gol. Pablo, do RB, teve duas oportunidades cara a cara com Gustavo, goleiro do Atibaia, e Chrigor errou uma cabeçada na pequena área aos 40 minutos, já sem goleiro. No final, tudo igual em Americana.

Na agenda

Na sequência do campeonato, o Atibaia visita a Portuguesa Santista no próximo domingo, 26, às 10h. Já o RB Brasil, joga em casa diante do São Bernardo no sábado, 25, às 16h.

