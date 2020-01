Futebol: Atibaia vence Bragantino em jogo-treino disputado em Itu

O Atibaia venceu o Bragantino por 3 a 1 na manhã de terça-feira (7), em jogo-treino disputado em Itu-SP. O Falcão fez o primeiro com Dudu, ampliou com Pedrinho e marcou o terceiro com Ronaldo Henrique. De cabeça, o atacante Wesley descontou para o Massa Bruta.

Todos os gols saíram no primeiro dos três tempos de 30 minutos. O Bragantino começou a atividade com a base do Campeonato Brasileiro da Série B: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto, Uillian Correia e Claudinho; Morato, Wesley e Ytalo.

Depois, o técnico Vinicius Munhoz passou a rodar o time. Nessas trocas, entraram em campo as recentes contratações do clube, como o zagueiro Léo Realpe, o lateral Luan Cândido, o volante Matheus Jesus e o atacante Alerrandro. A escalação foi: Alex Alves; Pedro Naressi, Christian (RB Brasil), Léo Realpe e Luan Cândido; Marquinhos (RB Brasil), Matheus Jesus e Vitinho; Bruno Tubarão, Alerrandro e Matheus Peixoto.

O Atibaia fez o oposto. No início do jogo-treino, a equipe começou com atletas mais jovens, da base, e finalizou a atividade com o time principal.

Este foi o primeiro jogo-treino do Massa Bruta, que começou a pré-temporada na última sexta-feira, 3, e está sendo comandado interinamente pelo técnico Vinicius Munhoz. O time se prepara para a estreia no Paulistão no próximo dia 23, contra o Santos, na Vila Belmiro. Até a estreia, o time ainda tem mais jogos agendados: contra Caldense, Guarani, Rosário Central-ARG e mais um time argentino a ser confirmado.

O Atibaia, por outro lado, já está em preparação para o Paulista da Série A2 há mais tempo. Este foi o nono jogo-treino da equipe comandada pelo técnico Wilson Júnior. Foram quatro vitórias (Bragantino, Boa Esporte, Hercílio Luiz e São Bernardo), três empates (Corinthians, Inter de Limeira e Boa Esporte) e duas derrotas (Corinthians Sub-23 e Velo Clube).

