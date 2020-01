Futebol: Em jogo de muitos erros de passe, Portuguesa Santista e Atibaia não saem do zero

Portuguesa Santista e Atibaia protagonizaram, na manhã deste domingo, um jogo com muitos erros de passe em Ulrico Mursa. Válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o confronto terminou empatado em 0 a 0.

O resultado conferiu à Briosa seu primeiro ponto nesta edição do estadual. Em sua estreia, fora de casa, o time da cidade de Santos perdeu para o Sertãozinho de virada. Já o Falcão empatou pela segunda rodada seguida, uma vez que o placar do jogo diante do RB Brasil, no Décio Vitta, foi 2 a 2.

Assim sendo, mesmo com o ponto conquistado neste domingo, a Briosa caiu de 12º para 13º na tabela de classificação. Já o Atibaia, que estava em sétimo lugar, foi para 11º com o 0 a 0 em Santos.

Agora, os santistas pensam no Audax. O compromisso será em Osasco, às 19h (de Brasília) da próxima quarta-feira. No mesmo dia, só que mais cedo, às 15h, o Falcão pega o Votuporanguense em Americana.

O jogo

A partida começou com a Portuguesa Santista tomando as rédeas. A primeira chance de perigo da Briosa foi na altura dos 11 minutos. Aos 20, Juazeiro, responsável pelo primeiro gol da equipe rubro-verde no campeonato, em Sertãozinho, quase abriu o placar. Depois de uma triangulação, Santiago cruzou e o camisa 9 deixou a bola escapar.

Até a parada técnica para hidratação dos jogadores, feita aos 30 minutos do primeiro tempo, o time anfitrião era melhor e possuía mais volume de jogo. Porém, na volta, o Atibaia cresceu e aproveitou melhor as chances criadas.

Inclusive, no fim do tempo regulamentar da etapa inicial, o Falcão chegou a balançar as redes, com Ronaldo, desviando para o fundo do gol uma bola arrematada por Daniel. O tento, porém, foi anulado, já que o autor estava em impedido. Na comemoração, antes do árbitro ter assinalado posição ilegal do jogador, Ronaldo tirou a camisa e foi punido com um cartão amarelo.

A Portuguesa Santista ainda teve uma oportunidade de ouro de sair na frente antes de ir para o intervalo. Nos acréscimos, Diego Barboza, dentro da pequena área, poderia ter batido para o gol, mas demorou e foi desarmado pela zaga do Atibaia.

O primeiro tempo foi caracterizado por muitos erros de passe e lançamentos falhos por parte da Briosa, que demonstrava um desempenho ruim, ainda, no último terço do campo.

Muitos passes errados, com a Briosa fazendo lançamentos para ninguém, e a Briosa pecando no último terço do campo. Contra-ataques também mal aproveitados

Na volta do vestiário, o técnico Sérgio Guedes promoveu a primeira mudança na equipe. Sacou o meia João Cleriston e mandou a campo o atacante Galego, para dar mais velocidade à Portuguesa Santista.

Ao longo dos minutos iniciais da segunda etapa, o Atibaia mostrou mais atitude e ficou próximo de tirar o marcador do zero. Gian ia acertando o gol de João Lucas quando Brumati apareceu para cortar quase em cima da linha.

O jogo seguiu com erros sendo cometidos de ambos os lados e pouca eficiência nas finalizações por parte da dona da casa. A Briosa não conseguiu dar sequência ao volume que teve no início e foi envolvida pelo adversário, que aproveitou as brechas deixadas pelo time rubro-verde.

Dois pontos negativos da Portuguesa Santista em sua segunda partida no estadual foram a quantidade de lances em que esteve impedida e a falta de qualidade no último passe. Um positivo foi a solidez defensiva. Pela primeira vez jogando juntos na Briosa, os zagueiros Borges e Brumati seguraram o ataque do Atibaia junto ao experiente lateral-direito e capitão, Rafael Ferro, e o lateral-esquerdo Matheus Leal.

Ficha técnica

Portuguesa Santista 0 x 0 Atibaia

2ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2

26 de janeiro de 2020 (domingo)

10h (de Brasília)

Estádio Ulrico Mursa (Santos, SP)

Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

Assistentes: Orlando Coelho Junior e João Petrucio Marimônio de Jesus dos Santos

Cartões amarelos: Tauã, pela Portuguesa Santista; Ronaldo, Gustavo e Thiago, pelo Atibaia

Renda: R$ 24.690

Público: 1.631 torcedores pagantes

Escalações

Portuguesa Santista: João Lucas; Rafael Ferro, Brumati, Borges e Matheus Leal; Tauã, João Cleriston, Léo Costa e Diego Barboza; Santiago e Juazeiro. Técnico: Sérgio Guedes

Atibaia: Gustavo; Vinicius, Everton, Igor e Willian; Thiago César, Judson, Gian e Danilo; Daniel (Wallace) e Ronaldo. Técnico: Wilson Júnior

Fonte: Globoesporte.globo.com