Inscrições para 40º Torneio dos Trabalhadores de Atibaia estão abertas

O Torneio dos Trabalhadores de Atibaia, tradicional competição esportiva promovida anualmente pela Prefeitura no município, chega a sua 40ª edição este ano e já está com inscrições abertas para as disputas, previstas para o período entre fevereiro e maio, com previsão de início em 10 de fevereiro. Em 2020 os atletas disputarão o “Troféu Reinaldo de Jesus Alves”, conhecido como Telê, em homenagem ao servidor público do Executivo, monitor esportivo e colaborador constante na área dos esportes em Atibaia.

O período de inscrições teve início na quarta-feira (8) e segue até o dia 21 de janeiro. As entidades e empresas da cidade interessadas em participar do torneio devem comparecer à sede da Secretaria de Esportes e Lazer (no Complexo Esportivo do Trabalhador, dentro do Ginásio Elefantão – Avenida Horácio Neto, nº 1061, Loanda). Já o Congresso Técnico da competição está previsto para o dia 23 de janeiro, às 19h30, na Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA (Rua José Pires, nº 239, Centro).

Para participação no torneio é indispensável que a empresa esteja sediada em Atibaia e regularmente inscrita junto à Prefeitura (juridicamente cadastrada), de acordo com o regulamento. A competição será disputada em categoria única, entre as entidades e empresas com trabalhadores e estagiários nelas registrados, inclusive proprietários e diretores, sendo obrigatória a apresentação das carteiras de registro ou contrato social em data previamente estipulada pela Prefeitura.

No ato da inscrição a empresa deverá entregar um cheque caução no valor de R$ 500, que será utilizado para a fomentação da prática de esportes no município caso a empresa se ausentar em algum dos seus compromissos ao longo da competição. Se não houver qualquer ausência nos jogos, o cheque retornará integralmente para a empresa no encerramento do torneio, já que a participação nos jogos é gratuita (e não há limite de inscrições por empresa).

O 40º Torneio dos Trabalhadores de Atibaia contará com 18 modalidades disputadas, no masculino e feminino: atletismo; basquetebol; futebol de campo; futebol society; futsal; handebol; natação; voleibol; vôlei de praia; tênis de mesa; e truco. As modalidades de bilhar, bocha, damas, dominó e xadrez poderão ser disputadas como mistas, ou seja, sem distinção de gênero (por exemplo: uma dupla de dominó formada por representante masculino e feminino). Já as modalidades biribol e futevôlei serão disputadas somente no masculino.

Conforme a Secretaria de Esportes e Lazer, o Torneio dos Trabalhadores de Atibaia objetiva a promoção do esporte em benefício da saúde e do bem-estar, assim como meio de lazer e integração de trabalhadores no município, reunindo funcionários-atletas de diversas empresas estabelecidas na cidade. Na última edição do torneio, em 2019, um total de 47 empresas participaram da competição, com cerca de 1.600 funcionários-atletas envolvidos nos jogos.

Mais informações na Secretaria de Esportes e Lazer pelos telefones (11) 4411-2767, (11) 4411-3823 e/ou pelo e-mail esportes@atibaia.sp.gov.br .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia