Play Ball 2020 será realizado em fevereiro em Atibaia

O Projeto Play Ball 2020 será sediado na cidade de Atibaia, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Esportes e Lazer, nos dias 18 e 19 de fevereiro, das 13h30 às 16h30. O evento acontecerá no Parque Nipo – Acenbra (Av. Marginal – Estância Santa Maria do Laranjal) e contará com a participação de aproximadamente 700 crianças de 5 a 12 anos, nos dois dias.

Além das crianças de diversas escolas, a ação terá a colaboração de, no mínimo, 15 voluntários da Acenbra; representantes do setor público; transporte para os alunos das escolas participantes; equipamento de som e tendas para hidratação. As vagas são limitadas e haverá distribuição de camisetas e brindes.

O objetivo principal é promover o desenvolvimento do beisebol na cidade de Atibaia, oportunizando e encorajando crianças a se engajarem no esporte através de atividades relativas ao beisebol e sobtbol.

PlayBall

É uma iniciativa coletiva do beisebol que apoia e encoraja crianças, jovens e toda comunidade a se engajar no esporte por meio de atividades relativas ao beisebol e softbol. O evento Play Ball se tornou o principal da Major League Baseball – MLB para engajamento no esporte durante o calendário profissional e amador das modalidades. O objetivo é mostrar que o jogo de beisebol pode servir de maneira positiva para realização de atividades físicas e brincadeiras entre amigos, mesmo quando jogado de modo básico do esporte.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia