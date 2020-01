Primeira etapa da temporada de Downhill 2020 foi realizada em Atibaia

Atibaia recebeu a primeira etapa da temporada de Downhill 2020, com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias 25 e 26 de janeiro. O evento contou com um público de aproximadamente 300 pessoas e promoveu a inclusão de atleta com deficiência na competição. Além das colocações por categorias, os competidores foram premiados com brindes, troféus e dinheiro.

Nesta etapa da Liga, o cadeirante Yago Schreiner participou com sua bicicleta adaptada. Como um fato inédito no Brasil, a Liga de Downhill e a cidade de Atibaia além de promoverem o esporte, também promoveram a inclusão social.

Colocações por categorias:

Infanto Juvenil – 1º Pedro Augusto Rossetto; 2º Nathan de Melo Teixeira;

Juvenil – 1º Helder Andrade Silva; 2º Kauã de Paula; 3º Caio Vieira Weneck;

Júnior – 1º Diego Tessaro; 2º Marco Antônio Barbosa Carvalho; 3º Lucas Raposo;

Rígida Júnior – 1º Carlos Henrique de Lima Trugilio; 2º Rafael de Salles; 3º Ygor Menatto;

Rígida Master – 1º Janderson Pereira dos Santos; 2º Altemir P. Martins; 3º Diego Nunes Queiroga;

Sub 30 – 1º Francisco Andujas; 2º Jonas Botelho Marestoni; 3º Moises Cavalcanti Júnior;

Elite – 1º Nicolas Bacci dos Reis; 2º Fábio Leandro de Godoy; 3º Siliano de Souza.

A Liga de Downhill 2020 contará com várias etapas na modalidade MTB Downhill em diferentes cidades ao longo do ano, potencializando a prática de esportes radicais, a inclusão de novos atletas e a motivação daqueles que já atuam no segmento. A competição de Downhill é realizada pela Liga Brasileira de Downhill e segue a temporada 2020 com mais 11 etapas. Para mais informações acesse http://www.ligadedownhill.com.br/ .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia