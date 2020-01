Atibaia Saneamento inicia obras de implantação de coletor tronco de esgoto no Caetetuba

A Atibaia Saneamento, empresa responsável pelo esgotamento sanitário na cidade e que mantém uma Parceria Público-Privada com a SAAE Atibaia (Saneamento Ambiental de Atibaia), iniciou no último dia 21, as obras de implantação do coletor tronco na Avenida Jerônimo de Camargo, no bairro Caetetuba. Até o final de março, serão realizadas intervenções parciais nas ruas e avenidas do bairro, porém os locais serão devidamente sinalizados. Importante lembrar que, o tráfego na região exigirá cuidados.

“Esta obra faz parte do conjunto de investimentos para a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto de Caetetuba que irá beneficiar, além do próprio bairro, mais 24 bairros que ainda não dispõem do serviço de coleta e tratamento de esgoto. Isso irá ofertar a população mais saúde e qualidade de vida, além de colocar Atibaia mais próxima da universalização do serviço de tratamento de esgoto”, conta Eduardo Caldeira, diretor da Atibaia Saneamento.

Serão instalados cerca de 1.000 metros de coletor tronco que será responsável por destinar os efluentes gerados na região até a ETE Caetetuba que, muito em breve, passará a atender residências que ainda não possuem rede de esgoto, o que aumentará a capacidade de coleta do município.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento