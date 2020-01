Nesta quinta-feira (23) tem Jantar Afetivo no Galpão 27

Nesta quinta-feira (23), a programação do Festival de Verão do Galpão 27 segue com mais uma edição do “Jantar Afetivo”.

Com o tema “Sabores da Asia”, sob o comando de Felipe do Pudim do Fê, a proposta é de um cardápio elaborado a partir da culinária Tailandesa.

Welcome drink!

ENTRADA:

Som Tam (salada tailandesa de papaia verde)

PRINCIPAL :

Iscas de frango marinadas no limão, mel e abacaxi grelhado

SOBREMESA:

Pudim de manga com côco

R$ 70,00 reais por pessoa (bebida não incluída)

Lugares limitados!

Reservas por whatsApp 11 – 973644700 ou 11 993566679 ou pessoalmente no Galpão 27, de quarta a sexta das 17h às 22h, na rua Manoel José Neto, 27 – Centro – Atibaia – SP – (Rua da descida do cinema)

Mais informações

E-mail: contato@galpao27.com.br

Facebook: www.facebook.com/galpaoo27/

Galpão 27: Endereço – Rua Manoel José Neto, 27 – Centro – Atibaia – SP

Fonte: Assessoria de Imprensa Galpão 27