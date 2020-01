11 animais foram adotados na última Feira de Adoção de Atibaia

No último sábado, dia 18 de janeiro, a Prefeitura da Estância de Atibaia promoveu mais uma Feira de Adoção de Animais na Praça da Igreja Cristo Rei (Praça Santo Antônio, nº 79, Alvinópolis). A ação possibilitou a adoção de 11 animais, sendo 9 cães e 2 gatos.

O evento tem como principal objetivo proporcionar e garantir um lar para os animais, reforçando ao público a importância da adoção responsável. Como um ato de amor e solidariedade, a adoção envolve responsabilidades tais como: proteção, alimentação, castração, passeios, vacinação, visitas ao veterinário, entre outras.

Além da feirinha com os animais para adoção, a Coordenadoria do Direito e Defesa Animal promoveu trabalhos educacionais, esclarecendo dúvidas e orientando as pessoas a respeito da guarda e diversos outros assuntos relacionados ao mundo animal.

A Coordenadoria ainda lembra que os interessados em adotar um pet também podem ir ao Abrigo Animal Municipal, situado na estrada Daniel Silveira, s/nº, Boa Vista, que fica aberto a visitações de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h. No local, os munícipes podem adotar cães e gatos adultos e procurar animais perdidos que possam ter sido recolhidos pela Prefeitura.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia