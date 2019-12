Saiba como proteger seu pet dos barulhos dos fogos de artifício

Quem tem animais em casa, como gato e cachorro, sabe que com a chega das festividades do fim do ano, eles sofrem com os fogos de artifícios. Nesta época do ano, muitas das vezes, os donos não sabem como proteger seus pets desse estresse, que pode gerar problemas de saúde e até morte súbita.

Por conta da audição muito sensível, gatos e cachorros detectam o som quatro vezes mais distante do que os humanos. Com isso, podem entrar em pânico e ficar desorientados, o que muitas vezes os levam a sair correndo desesperados e sem rumo, colocando a própria vida em risco.

Para essas situações, é recomendado criar um ambiente tranquilo para acomodar os pets nos momentos de barulho mais intenso. Também ajuda manter janelas fechadas, criar um esconderijo com acolchoados para abafar os estímulos auditivos ou colocar uma música suave tocando em volume que ajude a diminuir o som externo.

Também é importante retirar do ambiente móveis ou objetos que contenham partes com pontas ou de vidro e oferecer um petisco ou um brinquedo para desviar a atenção do animal.

Festas de fim de ano

Se for possível antecipar o momento em que é provável a queima de fogos, como a meia noite do dia 31 de dezembro, por exemplo, é possível minimizar o sofrimento do pet com uma longa caminhada horas antes. A atividade física ajudará o animal a ficar mais relaxado na hora dos fogos.

Além disso, o comportamento do tutor tem papel fundamental na forma como o animal vai encarar essa situação. O dono deve ter cuidado para não reforçar o medo e tentar passar confiança e tranquilidade na hora de se comunicar com o animal de estimação, buscando agir sempre com naturalidade.

Existem ainda alguns ansiolíticos que podem ajudar, porém esses medicamentos devem ser prescritos por um médico veterinário. Alguns medicamentos homeopáticos e florais, além de óleos essenciais, também podem auxiliar. No momento dos fogos, distrair a atenção dos animais, com auxílio de reforços positivos, como brinquedos e petiscos, também pode ser útil.

Perdidos

Vale ainda ressaltar que o índice de animais perdidos nesse período do ano é alto. Por isso, os tutores devem verificar a segurança dos abrigos dos animais, além de identificá-los com plaquinhas nas coleiras.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo