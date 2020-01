Spotify cria playlist para gatos, cães e outros pets

Gatos, cães e outros pets agora têm suas listas de reprodução no Spotify: a plataforma de música on-line sueca lançou, na última quarta-feira (15), um serviço de streaming para animais, bem como um podcast para aliviar o estresse de cães deixados sozinhos em casa.

De acordo com comunicado enviado à imprensa, uma pesquisa global dentro do serviço chegou à conclusão de que 71% dos donos de animais tocam músicas para seus pets.

“O algoritmo Pet Playlist permite que os usuários do Spotify gerem listas de reprodução personalizadas com base nos gostos musicais dos donos, do tipo de animal e de sua personalidade”, afirma a plataforma em comunicado.

A primeira etapa do Pet Playlists consiste em escolher qual é seu animal: cachorro, gato, iguana, hamster ou pássaro. Os próximos passos consistem em dar dados sobre suas características de comportamento.

Para a criação da ferramenta, a empresa consultou o musicólogo David Teie, violoncelista da Orquestra Sinfônica Nacional dos Estados Unidos, pioneiro no ramo e compositor de dois álbuns de músicas para gatos, e ele aconselhou sobre os gostos/desgostos gerais de cada animal.

“Por exemplo, um cão com mais energia pode obter uma lista de reprodução com músicas mais alegres, quando um gato prefere ter ritmos mais lentos”, diz o comunicado.

“O tipo de música que um cachorro ouve é importante, e pesquisas demonstraram que algumas músicas podem ajudá-los a relaxar, enquanto outras podem ter efeitos menos benéficos”, disse Samantha Gaine, especialista da Royal Society for the Protection of Animals (RSPCA), citada no comunicado de imprensa do Spotify.

Saiba como criar uma playlist no Spotify para escutar com seu pet:

1. Acesse o site do Spotify pelo computador ou por algum dispositivo móvel, como celulares e tablets. É necessário acessar a sua conta com login e senha para abrir o novo recurso. Depois selecione qual é o seu animal de estimação entre as opções cachorro, gato, passarinho, hamster e iguana;

2. A próxima etapa é responder um breve questionário sobre a personalidade do animal. Indique na barra se o seu companheiro é mais calmo ou agitado;

3. Em seguida, avalie se o pet é mais tímido ou amigável com outras pessoas;

4. E por último, diga ao Spotify se o animal é mais curioso ou mais quieto;

5. Antes do algoritmo começar a fazer a curadoria de músicas, é preciso incluir o nome do seu pet e, se quiser, colocar uma foto também;

6. Pronto! Agora o Spotify vai encontrar 30 músicas, entre as suas favoritas, que são mais indicadas para a personalidade do animal de estimação.