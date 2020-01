831 mil veículos passam pelo Corredor Dom Pedro durante feriado de Ano Novo

A Concessionária Rota das Bandeiras registrou a passagem de 831.179 veículos pelas rodovias que compõem o Corredor Dom Pedro durante a Operação Especial de Ano Novo, realizada entre os dias 27 de dezembro e 1º de janeiro.

O retorno do Réveillon teve movimento bastante tranquilo nas vias. A expectativa, contudo, é que até domingo, dia 5, ainda haja motoristas retornando de viagens.

“Com o tráfego diluído nestes próximos dias, a previsão é de trânsito mais intenso somente no domingo, a partir das 14h, sobretudo na pista norte (sentido Campinas) da D. Pedro I (SP-065), utilizada pelos moradores da Região Metropolitana de Campinas (RMC) que foram passar o Réveillon nas praias do Litoral Norte”, diz Diogo Yukio, supervisor do Centro de Controle Operacional (CCO) da Rota das Bandeiras.

Nos seis dias de Operação Especial, a Concessionária registrou 11 acidentes, com seis feridos. Uma morte por atropelamento foi constatada na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia, na madrugada de domingo, dia 29.

Do volume total de tráfego verificado durante o período, 70% se concentrou na D. Pedro I, com a passagem de 598.640 veículos. Na Prof. Zeferino Vaz (SP-332), no trecho entre Campinas e Mogi Guaçu, foram 116.440 motoristas. Já na região de Jundiaí, a Eng. Constâncio Cintra (SP-360) contou com o fluxo de 93.896 usuários, enquanto a Romildo Prado (SP-063) registrou a passagem de 22.203 veículos.

Para garantir a segurança dos motoristas e as boas condições de tráfego, a Rota das Bandeiras posicionou guinchos e ambulâncias em pontos estratégicos. A medida teve como objetivo assegurar a rapidez no atendimento a socorros médicos e mecânicos. A operação contou com o apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Os motoristas que precisarem de auxílio ou informações devem entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e o Serviço de Atendimento do Usuário (SAU) da Concessionária funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras