Bombeiros e Marinha buscam jovem que desapareceu em represa de Bragança Paulista

O Corpo de Bombeiros e a Marinha fazem buscas nesta quarta-feira (22) para encontrar uma jovem de 24 anos que despareceu na represa do Jaguari, no trecho de Bragança Paulista (SP). De acordo com a Polícia Civil, ela fazia um passeio e barco com os amigos no último sábado (18), quando pulou na água e não voltou.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem passava o fim de semana em uma casa às margens da represa com um grupo de amigos. Na noite de sábado, ela saiu com outras cinco pessoas para um passeio e permaneceram no barco até a madrugada.

Por volta das 2h, os amigos contaram que ela pulou na água. Um homem que estava com ela pulou na água depois que uma amiga alertou que a jovem não sabia nadar, mas não conseguiu encontrá-la. A polícia informou que a jovem e os amigos ingeriram bebida alcoólica enquanto estavam na embarcação.

As buscas pela jovem começaram na manhã de domingo (19). Nesta quarta, equipes da marinha e do Corpo de Bombeiros fazem buscas na represa.

A Polícia Civil investiga se ela escorregou e caiu ou se ela pulou para nadar. A mulher é moradora de Vargem.

Fonte: G1.globo.com