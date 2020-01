Governo autoriza repasse de R$ 15 milhões para obras viárias em Bragança Paulista

Na última quarta-feira, (22), o Governador em exercício Rodrigo Garcia e o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, assinaram em Bragança Paulista convênio autorizando repasse de R$ 15 milhões para que o município melhore a infraestrutura em vias que dão acesso à Rodovia Fernão Dias, além da implantação de via perimetral. As intervenções estão estimadas em R$ 29 milhões.

“Essas obras vão melhorar a mobilidade urbana aqui de Bragança e a qualidade de vida das pessoas. Melhor mobilidade é mais tempo para as pessoas com a família, para o lazer”, disse Rodrigo Garcia. “Hoje estamos anunciando duas etapas desse anel viário, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional”, ressaltou.

O convênio firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional possui dois objetos. O primeiro é a melhoria e o recapeamento da Rodovia Municipal Aurélio Frias Fernandes, ligando a Rodovia Capitão Bardoíno (SP 008) à Rodovia João Hermenegildo de Oliveira (SPA 009/010), proporcionando acesso à Rodovia Fernão Dias. O segundo objeto é a implantação de Via Perimetral ligando as Rodovias Estaduais SP 063 (Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira) à SP 008 (Rodovia Capitão Bardoíno).

“Bragança é uma estância e ponto turístico em São Paulo. Tem forte comércio, universidades e algumas indústrias importantes, além da agricultura intensa. Os investimentos em infraestrutura colaboram no desenvolvimento de toda a região. As importantes vias melhoradas ajudarão tanto na ligação com o sul de Minas Gerais, quanto no acesso ao Aeroporto de Guarulhos. Ganha a economia de Bragança e de São Paulo”, afirmou Vinholi.

Doação de imóveis para a Prefeitura

O Governo do Estado de São Paulo doou definitivamente quatro imóveis para a Prefeitura de Bragança Paulista. Três já estavam com permissão de uso e abrigam serviços municipais.

Um deles é o Recinto de Exposições Agropecuárias, com quase 350 mil metros quadrados, onde acontecem eventos importantes da cidade, como a Festa do Peão de Boiadeiro e a ExpoAgro.

Os outros imóveis são o Centro de Saúde Dr. Lorenço Quilici, a Creche Municipal Professora Sylvia Ferraz Fernandes Olmo, inaugurada em 2019, e o prédio anexo a Escola Estadual Ministro Alcindo Bueno de Assis, onde a Prefeitura pretende instalar o Fundo Social.

“São áreas que a Prefeitura tem a posse, mas não tem a titularidade e estamos regularizando. Inclusive uma delas, com o objetivo de ampliar e, eventualmente, buscar a Rede de Reabilitação Lucy Montoro. Saio daqui com essa tarefa de conversar com o Governador João Doria e o Secretário de Saúde”, disse Garcia.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo