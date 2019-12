Homens invadem escola estadual e furtam 38 computadores em Bom Jesus dos Perdões

Criminosos invadiram uma escola estadual e furtaram 38 computadores e aparelhos eletrônicos no Jardim Santa Maria em Bom Jesus dos Perdões (SP). A escola está em recesso desde a última sexta (20) e o furto só foi percebido na manhã de quinta-feira (26).

Funcionários da escola Manoel Ferraz perceberam a ação assim que chegaram para trabalhar e acionaram a Polícia Militar. O colégio estava com as portas abertas e com as janelas estouradas.

Ao todo, foram levados 35 computadores, 3 notebooks, uma televisão e dois projetores.

A escola tinha duas câmeras de segurança em funcionamento, mas os suspeitos as apontaram para a parede para não serem filmados na ação. Eles ainda levaram os arquivos das câmeras, não sendo possível ter imagens da ação.

O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira e a Polícia Civil vai investigar o caso.

A Secretaria Estadual de Educação lamentou a ação e informou que registrou a ocorrência na Polícia Civil.

