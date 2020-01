IPTU 2020: prefeituras iniciam distribuição dos carnês do imposto

As cidades da região deram início à entrega dos carnês do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2020.

Na maior parte dos municípios, quem paga à vista recebe desconto e os valores foram reajustados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Veja as condições em cinco cidades abaixo:

Bragança Paulista

Devem ser entregues 70 mil carnês que foram enviados no final de dezembro – a estimativa de arrecadação é de cerca de R$ 95 milhões e o reajuste é de 2,89%.

Forma de pagamento: poderá ser pago em até 12 vezes ou à vista com desconto.

Vencimento: a primeira parcela deverá ser paga até 25 de janeiro. Já quem optar pelo pagamento à vista terá desconto de 5% se fizer o pagamento até 25 de fevereiro.

Atibaia

Os carnês de IPTU começam a ser entregues no dia 3 de janeiro. A administração municipal pretende entregar em média 70 mil carnês. Seguindo a inflação do IPCA, o imposto na cidade fica 2,53% mais caro.

Forma de pagamento: pode ser parcelado em até 12 vezes. Para o pagamento à vista há 5% de desconto. Se o contribuinte tiver quitado os pagamentos dos últimos cinco anos dentro do prazo, o desconto valor sobe para 10%.

Vencimento: a primeira parcela deverá ser paga até 20 de janeiro. Para os pagamentos à vista, os contribuintes terão prazo até 20 de março.

São José dos Campos

Os 247 mil carnês começaram a ser enviados nesta segunda-feira (20), com reajuste de 3,37% de acordo com o IPCA. Quem não receber o carnê, pode solicitar a segunda via online ou pelos postos de atendimento da Prefeitura.

Forma de pagamento: Será possível parcelar o imposto em até 10 vezes ou fazer o pagamento à vista com 7,5% de desconto.

Vencimento: entre os dias 17 a 21 de fevereiro.

Jacareí

A prefeitura pretende entregar 98 mil carnês de IPTU em 2020 e espera arrecadar acima de R$ 50 milhões com o imposto. Pelo quarto ano consecutivo os valores não serão reajustados. Os carnês serão entregues até 30 dias antes dos vencimentos.

Forma de pagamento: Será possível parcelar em até 10 vezes ou realizar o pagamento à vista, com desconto de 5% ou 10% – se o contribuinte estiver em dia com as obrigações tributárias municipais.

Vencimento: Tanto a primeira parcela quanto o pagamento à vista deverão ser pagos até 15 de março.

Taubaté

Serão emitidos cerca de 125 mil carnês, com expectativa de arrecadação em torno de R$ 95 milhões. O valor do imposto terá reajuste de 2,55%, de acordo com o IPCA, segundo a prefeitura.

Os carnês começam a ser enviados nesta terça-feira e devem chegar aos contribuintes a partir da próxima semana.

Forma de pagamento: parcelados em até 10 vezes ou à vista. Para conseguir 10% de desconto no imposto, o contribuinte deve fazer o pagamento até a data de vencimento da primeira parcela. Já para o desconto de 5%, o pagamento deve ser feito até a data de vencimento da segunda parcela.

Vencimento: Ainda não há data de vencimento, mas segundo a prefeitura, pagamentos à vista ou da primeira parcela devem acontecer entre 19 a 21 de fevereiro.

Caraguatatuba

Na primeira semana de janeiro foram enviados 83 mil carnês. Em 2020 o valor teve reajuste de 2,55% de acordo com a correção do Valor de Referência do Município (VRM).

Forma de pagamento: Os contribuintes poderão fazer o parcelamento de até 11 vezes ou optar pelo pagamento à vista com descontos.

Vencimento: quem fizer o parcelamento do imposto terá até dia 20 de fevereiro para fazer o pagamento. Já quem fizer o pagamento à vista até 31 de janeiro terá 10% de desconto. Quem pagar à vista até 20 de fevereiro terá 5% de desconto.

Fonte: G1.globo.com