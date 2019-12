Natal deve levar 876 mil veículos ao Corredor Dom Pedro

A Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração das rodovias do Corredor Dom Pedro, inicia na próxima sexta-feira, dia 20 de dezembro, sua operação especial de Natal. Até a quarta-feira, dia 25, são esperados 876 mil veículos no sistema viário administrado pela Concessionária.

O número é 19% acima do registrado durante o Natal de 2018, que teve um dia a menos de Operação Especial, quando 736.437 veículos passaram pelo Corredor Dom Pedro. Vale lembrar que no ano passado, o Natal caiu na terça-feira.

Para garantir a segurança dos motoristas e as boas condições de tráfego, a Rota das Bandeiras posicionará guinchos e ambulâncias em pontos estratégicos. A medida tem como objetivo assegurar a rapidez no atendimento a socorros médicos e mecânicos. A operação ainda contará com o apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Toda movimentação será acompanhada de forma ininterrupta pelas 91 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária. Além disso, oito viaturas percorrerão as rodovias do Corredor Dom Pedro de forma ininterrupta, 24 horas por dia, para prestar auxílio aos motoristas que precisarem de atendimento. As obras de melhoria também estarão suspensas durante os cinco dias de operação especial nos pontos mais movimentados do Corredor.

“As rodovias que servem as cidades do interior têm uma característica em especial, com uma movimentação maior no Natal do que no Ano Novo, ao contrário daquelas que chegam ao litoral”, analisa o coordenador de Tráfego da Rota das Bandeiras, Murilo Perez.

Os motoristas que forem viajar devem estar atentos para evitar os horários de pico. Na saída para o feriado, a maior concentração deve ocorrer na sexta-feira (20), das 16h às 22h, e na manhã de sábado (21), das 7h às 11h. Na volta para casa, a movimentação mais intensa é prevista para a tarde de quarta-feira (25), mas sem a formação de lentidão, uma vez que muitos motoristas devem fazer o retorno somente após o dia 1º de janeiro.

Maior movimento ocorre na D. Pedro I

Principal meio de ligação entre a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e as praias do Litoral Norte, a rodovia D. Pedro I (SP-065) receberá a maior quantidade de veículos. Ao todo, são esperados 613 mil carros na via. Ainda na região de Campinas, 131 mil veículos devem circular pela rodovia Prof. Zeferino (SP-332).

Já na região de Jundiaí, 108 mil veículos são esperados na rodovia Eng. Constâncio Cintra (SP-360), e 24 mil na rodovia Romildo Prado (SP-063), estrada que liga as cidades de Itatiba e Louveira.

Os motoristas que precisarem de auxílio ou informações devem entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e o Serviço de Atendimento do Usuário (SAU) da Concessionária funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras