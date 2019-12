No último dia do prazo, mais de 347 mil eleitores da região ainda não fizeram biometria

Levantamento com dados do Tribunal Superior Eleitoral aponta que cerca de 347 mil eleitores do Vale do Paraíba e região bragantina ainda não fizeram a biometria para votar nas eleições de 2020. Os números consideram apenas os eleitores que moram nos 29 municípios onde a votação por biometria será obrigatória nas próximas eleições e que o prazo para o procedimento se encerra nesta quinta-feira (19).

Cada cidade tem um prazo final para a revisão biométrica. Quando o eleitor não comparece ao cartório eleitoral dentro do prazo, o título é cancelado. É possível regularizar essa situação, porém, ao procurar um cartório eleitoral até 6 de maio de 2020, quando se encerra o cadastro eleitoral para as próximas eleições.

Apenas em 2022 a biometria deverá ser obrigatória em todo o Brasil. Os eleitores que votam nas eleições presidenciais no exterior não devem registrar a biometria.

Importante ressaltar que, independente da idade, todos os eleitores que não fizerem a biometria terão seus títulos cancelados. Dentre os transtornos pelo cancelamento do título eleitoral, está a suspensão do CPF e consequentes bloqueios bancários, bloqueio de benefícios e suspensão salarial. Impossibilidade de renovar matrícula em estabelecimento público de ensino, se inscrever em concurso público e obter passaporte.

Para fazer a biometria, o eleitor deve procurar o Cartório Eleitoral ou os postos de atendimento da justiça eleitoral munidos de documento oficial com foto (original) e comprovante de residência. Além da sede do Cartório Eleitoral na rua José Ignácio, 329, a justiça eleitoral também possui postos de atendimentos nos municípios de Jarinu, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Na região, 29 cidades têm o prazo até o dia 19 de dezembro para o procedimento:

Aparecida

Arapeí

Atibaia

Bananal

Bom Jesus dos Perdões

Bragança Paulista

Caçapava

Cachoeira Paulista

Canas

Caraguatatuba

Cruzeiro

Guaratinguetá

Igaratá

Ilhabela

Jacareí

Jambeiro

Lavrinhas

Lorena

Pindamonhangaba

Potim

Roseira

Santo Antônio do Pinhal

São Bento do Sapucaí

São José do Barreiro

São José dos Campos

São Sebastião

Silveiras

Tremembé

Ubatuba

Fonte: G1.globo.com