Passagem inferior no km 140 da Dom Pedro I será interditada a partir desta segunda (20)

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro, interdita a partir da próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro, o tráfego de veículos na passagem inferior do km 140 da rodovia D. Pedro I (SP-065), em Campinas, que garante o movimento de retorno da pista Norte (sentido Anhanguera) para a pista Sul (sentido Jacareí) da rodovia.

A interdição do tráfego de veículos no local é definitiva e está prevista no contrato de concessão do Corredor Dom Pedro, firmado pela Concessionária com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo). A passagem inferior será requalificada e transformada em uma passagem exclusiva para a travessia de pedestres. Além disso, o local receberá iluminação e pontos de parada destinados ao embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo.

“Existe sempre uma preocupação muito grande com a questão da segurança. Da forma como a passagem existe hoje, ela não oferece condições ideais nem a motoristas nem a pedestres que passam pelo local”, explica o engenheiro que será o responsável pela obra, Rodrigo Lemos.

Com a intervenção no local, os motoristas que utilizavam a passagem inferior devem ficar atentos e utilizar, preferencialmente, a seguinte rota para acesso à região: no km 139 da rodovia D. Pedro I, acessar a pista Sul (sentido Campinas) da rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332) e seguir até o km 113, pouco depois da passarela, para acessar a rua Henrique Veiga.

Outra opção é fazer o retorno no km 143 da D. Pedro I, no Trevo dos Amarais, que atualmente passa por um processo de remodelação, com previsão de entrega das obras para setembro deste ano. A Concessionária, inclusive, realizou uma mudança viária no dispositivo no último dia 13 que permite aos motoristas acessar a pista sul da rodovia D. Pedro I (sentido Jacareí) por meio de uma nova alça, sem a necessidade de efetuar o retorno pela avenida Comendador Aladino Selmi, como acontecia anteriormente. A medida possibilita um tempo menor de percurso aos usuários que têm como destino a região do bairro Santa Genebra.

Todas essas intervenções integram o pacote de obras de requalificação do trecho de Campinas da rodovia D. Pedro I, que conta ainda com a implantação das vias marginais, além da remodelação de outros trevos e acessos.

Para minimizar os transtornos aos moradores e usuários, a Concessionária informou previamente os responsáveis pelos empreendimentos e condomínios da região sobre o fechamento do dispositivo. Além disso, a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) também foram notificadas sobre eventuais impactos na circulação das linhas do transporte coletivo, que não terão suas rotas alteradas.

O local receberá sinalização especial para alertar os motoristas. O trecho de Campinas é o mais movimentado do Corredor Dom Pedro, com a passagem de 125 mil veículos diariamente.

Os motoristas que desejarem mais informações podem entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Concessionária funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras