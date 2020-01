Polícia apura golpe em aluguel de chácaras de fim de ano em Joanópolis

A Polícia Civil investiga um golpe aplicado em pelo menos nove donos de chácaras para eventos em Joanópolis (SP). As vítimas afirmam que contrataram uma mulher como agenciadora, mas ela teria feito reservas para mais de uma pessoa no mesmos imóveis no fim de ano e não repassou os valores. Ao todo, as vítimas estimam prejuízo de R$ 200 mil.

Joanópolis tem vários imóveis alugados para eventos e é opção para quem quer fugir de destinos badalados no fim de ano e busca a natureza. Os proprietários contam que conheceram a mulher por indicações. Ela contava que tinha uma grande rede de contatos para conseguir clientes para os espaços e ficaria com 10% do valor dos alugueis.

Desde setembro ela atuava com pelo menos dez imóveis na cidade. Eles eram oferecidos em páginas do Facebook. No acordo, os clientes depositariam um sinal na conta dela, de onde ela tirava a comissão e repassava o restante ao dono do imóvel. A outra parte era paga ao proprietário no dia combinado para o aluguel.

Poucos dias antes do Ano Novo o golpe foi descoberto. As vítimas contam que foram surpreendidas por clientes que já tinham pago o valor total a ela antes de chegarem ao local e alugueis para até quatro grupos no mesmo imóvel, todos já pagos.

“Quando meus clientes começaram a chegar eu fui até a casa dela para entender o que tinha acontecido, mas ao chegar já tinham outras famílias e até a polícia. Foi quando percebi que eu tinha caído em um golpe”, conta Evistom Ribeiro, dona de uma chácara que era alugada por R$ 4,5 mil para o Ano Novo.

Em outro caso, a casa não só foi alugada para o fim do ano, como já tinha reservas para o mês de janeiro. A Michelle Benedito conta que contratou a mulher como agenciadora em setembro e que ela chegou a fazer parte dos pagamentos. Disse ainda que chegou a estranhar que os valores eram repassados sempre das contas de terceiros.

“Ela falava que mandaria o valor pela conta de um tio, de um cunhado e como o dinheiro vinha, a gente achava estranho, mas estava sendo pago. Nos surpreendemos quando os clientes começaram a chegar e eram vários e já tinham pago, sem que a gente tivesse recebido nada. No meu caso, além do prejuízo do fim do ano, tenho clientes do mês de janeiro que já pagaram e eu não recebi nada”, relata.

As vítimas procuraram a Polícia Civil e o caso está sendo tratado como estelionato. De acordo com a polícia, até esta terça-feira (7) nove vítimas fizeram o boletim de ocorrência alegando terem caído no golpe. Alguns deles tinham mais de um imóvel sendo alugado pela mulher.

Depois do golpe, a polícia e os clientes chegaram a procurá-la em seu endereço, na região central da cidade, mas ela já não estava mais no local. A polícia informou que a mulher morava na cidade há cerca de dois anos e que era do litoral. Ela não havia sido localizada até a publicação da reportagem.

Fonte: G1.globo.com