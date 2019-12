Prefeitura de Piracaia oferece 84 vagas em concurso público

A Prefeitura de Piracaia está com inscrições abertas para 84 vagas em um concurso público. A inscrição vai até 9 de janeiro e deve ser feita pelo site da empresa responsável.

Ao todo, são 36 cargos com oportunidades no concurso. Entre as oportunidades de trabalho, estão 10 vagas para trabalhador braçal, sete para motorista, cinco para escriturário, três para médico clínico-geral, entre outras. Os salários variam de R$ 1.105,38 a R$ 3.858,58.

A lista completa está disponível no site da prefeitura.

Para participar, é necessário ter ao menos 18 anos, estar em dia com o serviço militar e Justiça Eleitoral. O grau de escolaridade e a taxa de inscrição varia de acordo com a área escolhida.

A prova teórica está prevista para 2 de fevereiro. Alguns cargos exigem ainda prova prática – sem data prevista para acontecer.

Fonte: G1.globo.com