Reeducandos de Bragança Paulista recebem certificados por qualificação profissional

Sessenta e cinco reeducandos Centro de Ressocialização (CR) “Enfermeiro Ângelo Fernando Baratella”, de Bragança Paulista, receberam seus certificados pela participação no programa Time do Emprego, resultado de parceria entre a unidade e a Prefeitura. O objetivo do programa é preparar os participantes para um emprego compatível com os seus interesses e qualificações profissionais.

Em 2019, 116 detentos da unidade participaram do Time do Emprego, criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em 2001. Desde então, mais de 100 mil pessoas em todo o Estado já foram beneficiadas.

O programa é dividido em 10 temas e os participantes aprendem a elaborar currículos, a empreender, fazer planejamento financeiro e são incentivados ao autoconhecimento. Desta forma, os interessados desenvolvem suas habilidades e competências estabelecendo metas para a vida pessoal e profissional e são auxiliados enfrentar a vida após o cumprimento da pena.

“Celebrar uma etapa concluída com êxito em favor da ressocialização de pessoas privadas de liberdade é de suma importância, visto que o curso proporciona uma grande oportunidade preparando-os para o retorno em sociedade”, afirma a diretora do centro, Solange Elias da Costa Silva.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo