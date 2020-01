Ação da Faculdade da Santa Casa será realizada de 22 a 28 de janeiro em Atibaia

O Programa Expedições Científicas e Assistenciais (PECA) da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo será realizado em parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde. A ação acontecerá entre os dias 22 e 28 de janeiro e contará com 250 alunos da área da saúde, mais de 100 profissionais técnicos da FCMSCSP e equipe da Secretaria de Saúde de Atibaia, formando um mutirão para atender as demandas da saúde e diminuir as filas de espera das unidades de saúde e do Ambulatório Médico de Especialidades – AME.

O PECA, Programa de Expedições Científicas e Assistenciais é um projeto voluntário organizado pelos alunos da FCMSCSP, orientado pelo Profº Dr. Paulo Carrara de Castro e realizado anualmente em alguma cidade do interior do estado de São Paulo. Iniciado em 2004, o PECA objetiva ampliar a medicina preventiva e promover o atendimento básico de saúde, num ambiente multidisciplinar de atendimento integral ao paciente, com a participação de diversos profissionais de saúde em busca do melhor atendimento possível à população local. A equipe multidisciplinar abrange acadêmicos, docentes e residentes dos cursos de Medicina, Enfermagem e Fonoaudiologia e diversas outras áreas da saúde.

Conforme determina o projeto, são 2 anos consecutivos de aplicação na cidade escolhida, consequentemente, Atibaia sediará o PECA nas edições 2020 e 2021. Esta é a primeira vez que Atibaia recebe o Programa e o trâmite para a execução do projeto entre a Secretaria de Governo e FCMSCSP teve início em março de 2019 e contou com diversas reuniões e visitas entre os grupos para determinar os detalhes e acertar as ações conjuntas.

Entre os serviços que serão realizados pelo mutirão estão confirmadas consultas, atendimentos ambulatoriais, cirurgias eletivas, visitas domiciliares e realização de exames. Serão cerca de 150 atendimentos por dia, durante 6 dias, com quase mil pacientes atendidos em mais de 2 mil consultas, já que cada paciente poderá passar por mais de uma especialidade conforme a necessidade. As consultas e atendimentos ambulatoriais serão realizadas na Escola Municipal Takao Ono no Jardim Cerejeiras, a Santa Casa de Atibaia receberá as cirurgias eletivas e a USF Cerejeiras, os exames de audiometria.

A execução do PECA 2020, entre outros benefícios, prevê a diminuição da fila de espera por atendimento tanto nas unidades de saúde quanto no Ambulatório Médico de Especialidades – AME. Ao todo, 24 setores da área da saúde estarão presentes para realizar os atendimentos e procedimentos e 15 especialidades médicas a disposição dos pacientes. A Secretaria de Saúde de Atibaia está realizando o contato com os pacientes e agendando os atendimentos.

Uma estrutura para receber a equipe da FCMSCSP e os pacientes está sendo preparada pela Prefeitura em conjunto com as Secretarias de Saúde, Educação, Comunicação, Assistência e Desenvolvimento Social, Serviços, Desenvolvimento Econômico e Gabinete.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia