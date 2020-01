Janeiro Branco aborda temas sobre o cuidado com a saúde mental

Janeiro Branco é uma campanha dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções, seus pensamentos e sobre os seus comportamentos. A Prefeitura da Estância de Atibaia, com o apoio do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, do Ambulatório Infanto Juvenil e de Álcool e Drogas, por meio da Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Cultura, oferece programação cultural e educativa aos munícipes.

A campanha mundial, dedicada a abordar temas sobre a Saúde Mental e prevenir o adoecimento emocional da humanidade, a Secretaria de Cultura promoveu a primeira exposição de 2020, no Centro Cultural André Carneiro. Com o tema “Paisagens Interiores: A Superação na Arte de Nestor Lampros”, a mostra, que teve abertura dia 11 de janeiro, poderá ser apreciada até o dia 16 de fevereiro.

Nesta terça-feira, dia 14 de janeiro, será realizada uma roda de conversa sobre “Acolhimento em Saúde Mental”, no CAPS (rua Brasil, nº 1.020 – Atibaia Jardim), das 13h às 16h. No dia 16, acontecerá uma conversa com o Dr. Maurício Horiguela (médico psiquiatra e diretor clínico) sobre “Internar ou pintar? A superação das doenças mentais através da arte”. A conversa será realizada no Centro Cultural André Carneiro, às 19h30.

Na quinta-feira, 23 de janeiro, ocorrerá o evento “Vivências de Contação de Histórias e Teatro”, na Casa da Cultura Jandyra Massoni, das 14h às 16h. No dia 30 de janeiro, para encerrar a programação do “Janeiro Branco”, haverá uma apresentação do teatro e experiências exitosas do CAPS II, além de uma roda de conversa com o paciente e escritor Danilo Antônio Moser. As atrações do dia 30 serão realizadas no CAPS, das 8h às 12h. Mais informações pelos telefones do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS (11)4412-3606/(11) 4411-1853.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia