“Janeiro Roxo” orienta a população sobre a Hanseníase

Durante o mês de janeiro o Ministério da Saúde juntamente com os orgãos públicos estaduais e municipais promovem Campanha de Combate a Hanseniase. E todos os últimos domingos de janeiro foram estipulado como o “Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hanseníase”, neste ano, dia 26.

A Hanseníase é considerada a mais antiga enfermidade da humanidade. É uma doença tropical, infectocontagiosa e se manifesta principalmente por meio de lesões na pela e sintomas neurológicos como dormências e diminuição de força nas mãos e pés. Seu diagnóstico, tratamento e cura dependem de exames clínicos realizados por médicos.

Por isso ao perceber alguma mancha esbranquiçada, avermelhada ou acastanhada com alteração de sensibilidade, (térmica, dolorosa ou tátil), áreas da pele sem pelos e ressecadas que não pegam pó e não coçam, áreas com formigamento ou dormência, procure a Unidade de Saúde mais próxima para uma avaliação médica.

A Hanseníase tem cura e o tratamento é feito pelo SUS (Sistema Único de Saúde) gratuitamente. Quanto mais precoce for o diagnóstico e o início do tratamento, mais rapidamente a doença deixa de ser transmissível e menores as chances de surgirem incapacidades físicas.

O Brasil está em segundo lugar no mundo com maior número de casos novos da doença. Atibaia, até o momento, não possui nenhum caso em acompanhamento de pacientes com Hanseníase, embora isto não queira dizer que não possa haver pessoas com a doença.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio das Unidades de Saúde está participando da Campanha “Janeiro Roxo”, com o objetivo de chamar atenção e conscientizar a população sobre a doença. Para outras informações e esclarecimentos, procure a Unidade de Saúde mais próxima da sua casa.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia