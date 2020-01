Meu Prato Saudável te ensina a fazer um detox após as festas de fim de ano

O programa Meu Prato Saudável, desenvolvido pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em parceria com a LatinMed Editora em Saúde, dá dicas de alimentação para que o seu organismo possa se recuperar mais rápido dos abusos feitos nas festas de fim de ano.

Segundo a médica Elisabete Almeida, coordenadora do programa, o “detox” deve consistir em uma dieta diurética, indicada para aqueles que exageraram no consumo de produtos industrializados e de bebidas alcoólicas, para diminuir a retenção de líquidos e eliminar toxinas.

A recomendação é apostar em frutas e verduras, incluindo alimentos como couve, pepino, melancia e gengibre. “Esse tipo de dieta deve ser feita por um período curto, de no máximo 15 dias, porque junto com a eliminação de líquidos o corpo perde também minerais essenciais para o organismo”, alerta.

A seguir, um exemplo de cardápio “detox”:

Café da manhã

Suco neutralizante: 2 fatias de abacaxi + 2 rodelas grossas de gengibre + 1 folha grande de couve + 6 folhinhas de hortelã + 200ml de água de coco

3 biscoitos de arroz integral

Lanche da manhã

Salada de frutas frescas com 1 colher (sobremesa) de farinha de linhaça dourada

Almoço

3 colheres (sopa) de grão-de-bico com salsa

2 pegadores de agrião

1 colher (sopa) de pepino

2 colheres (sopa) de arroz integral com quinoa

1 colher (sopa) de abóbora refogada com cebolinha

2 colheres (sopa) de tiras de frango com cebola e pimentão

1 fatia de melão

Lanche da tarde

1 copo de suco de uva integral

2 castanhas-do-pará

Jantar

Salada de folhas verdes (rúcula, agrião, escarola) com 1 palmito picado e 5 tomates cereja

2 colheres (sopa) de purê de inhame com gergelim preto

1 posta de peixe assado com azeite de oliva extravirgem

4 aspargos cozidos com especiarias

1 laranja inteira

