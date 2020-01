Prefeitura de Atibaia convoca três médicos socorristas para o SAMU

Neste início de ano a Prefeitura da Estância de Atibaia convocou três médicos socorristas para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 Atibaia.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os três médicos socorristas convocados completarão a demanda atual de um médico socorrista para cada 12 horas de trabalho.

Em 2019 o SAMU 192 Atibaia realizou um total de 13.166 atendimentos. Atualmente, a equipe conta com 11 médicos socorristas, 5 enfermeiros, 13 técnicos em enfermagem, um agente de serviços gerais e um gerente. O atendimento à população é realizado por meio de três Viaturas de Suporte Básico (VSB), equipadas com técnico em enfermagem e condutor, e uma Viatura de Suporte Avançado (VSA), também chamada de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Móvel, equipada com médico socorrista, enfermeiro e condutor.

Em casos em que há necessidade de atendimento de UTI a viatura de suporte avançado também presta apoio regional, servindo aos municípios de Bom Jesus dos Perdões, Joanópolis, Nazaré Paulista e Piracaia, cidades que possuem suas próprias viaturas de suporte básico.

O Edital de Convocação do Concurso Público nº 001/2019 foi publicado na edição nº 2161 da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia. No documento, os aprovados e classificados foram convocados a comparecerem na Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura (Rua Bruno Sargiani, nº 100, Parque Jerônimo de Camargo), das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para manifestarem interesse pela vaga dentro do prazo estipulado no Edital de Abertura de Inscrição do concurso.

Vale lembrar que em caso de emergência o munícipe pode ligar para o SAMU Atibaia pelo telefone 192.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia