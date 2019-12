Projeto fotográfico incentiva futuras mamães a realizarem o pré-natal

Uma forma delicada e eficiente de incentivar futuras mamães a realizarem todos os procedimentos necessários do pré-natal durante a gravidez e assim ter um parto saudável foi iniciada pela equipe da Unidade de Saúde da Família “Carmelina Silveira Cintra”, no bairro Boa Vista. O primeiro ensaio fotográfico foi realizado pelas Agentes Comunitárias de Saúde (ACS’s) há cerca de 20 dias dando início ao projeto “Flash da Vida”.

As fotos são feitas na primeira visita domiciliar das ACS’s ao recém-nascido, na primeira semana de vida, aliando o cuidado da equipe com o preparo do presente para a mãe e família, que recebem as imagens de forma digital, via aplicativo. Para que o ensaio fotográfico seja realizado é fundamental que a gestante compareça as 7 consultas de pré-natal e realize todos os procedimentos indicados pela equipe da unidade de saúde.

Muito além das belas imagens capturadas e da produção fotográfica para os registros, o projeto estreita os vínculos entre gestante, família e equipe profissional de saúde que realiza os atendimentos. Outro fator importante é que o ensaio é realizado sem precisar retirar o bebê do conforto e segurança do lar, em visita de rotina.

Atualmente são 12 gestantes atendidas na Unidade de Saúde da Família do Boa Vista por agentes comunitárias de saúde, técnicas de enfermagem, enfermeira, médica, dentista, auxiliar de dentista, farmacêutico e recepcionista, uma equipe multidisciplinar voltada para o desenvolvimento saudável e cuidados com o bebê, a mãe e a família.

