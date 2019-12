Saúde: Confirmado mais um caso de sarampo em Atibaia

Na última quinta-feira (26), a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou os dados atualizados levantados pela Pasta. Em relação a Dengue, foram apresentadas ao longo do ano 607 suspeitas, das quais 396 foram confirmadas e 200 descartadas. Do total, 11 casos continuam aguardando os resultados.

Sobre a Influenza, apenas 2 casos por H1N1 foram confirmados, 2 por H3, 1 por Vírus Sincicial Respiratório e 25 descartados. O Sarampo, ainda teve mais um caso confirmado nesta última semana, de uma mulher de 42 anos sem histórico vacinal para a doença.

Com mais este caso, Atibaia registrou 41 casos positivos de Sarampo (24 casos em indivíduos do sexo masculino e 17 do sexo feminino), com idades entre 5 meses e 43 anos, 19 suspeitas ainda estão em investigação. Nenhum dos casos de Sarampo apresentou gravidade ou complicações.

Importante ressaltar que os números apresentados até o momento, em relação às três doenças, começaram a ser contabilizados no dia 1º de janeiro de 2019.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia