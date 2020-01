Secretaria de Saúde informa população sobre cuidados em relação à Dengue

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde, informa à população para a chegada do período de maior incidência de casos de Dengue. É com o verão e altas temperaturas que aumenta a transmissão destas arboviroses, ou seja, doenças transmitidas por insetos.

São realizados mutirões e visitas domiciliares em bairros específicos, pela equipe de fiscalização da Administração Municipal. As ações acontecem, normalmente, no período da manhã e no período da tarde e a vistoria é feita em pontos estratégicos.

A Secretaria de Saúde e equipe de vigilância realiza monitoramento nas residências e terrenos para orientar ou identificar focos de larvas do mosquito da Dengue. Em 2019 foram registradas 636 notificações de Dengue, 413 foram confirmadas e 214 descartadas.

Causas

O mosquito Aedes aegypti se domicilia com facilidade, dessa forma, cada indivíduo tem papel fundamental na prevenção quanto à proliferação. É essencial evitar focos de água parada no ambiente do lar e também no entorno, como em quintais e áreas comuns de edifícios.

Sintomas

Os principais sintomas da doença são: febre; dor de cabeça; dores musculares; mal-estar; dor ao movimentar os olhos; falta de apetite e manchas vermelhas pelo corpo.

Prevenção

É importante eliminar água parada como possíveis criadouros, visto que o mosquito precisa de água parada para se reproduzir. Repelentes e inseticidas também podem ser usados, bem como mosquiteiros.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia