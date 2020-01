Vacinas Pentavalente e DTP estão disponíveis nas unidades de saúde de Atibaia

O recebimento de 2 mil doses das vacinas Pentavalente e DTP pela Secretaria de Saúde de Atibaia darão um fôlego na vacinação de bebês de 2, 4 e 6 meses. De acordo com a pasta, a previsão é que as doses durem entre 15 e 20 dias e ainda não há previsão de novo envio pelo Ministério da Saúde.

A vacina Pentavalente previne doenças como difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza tipo b, responsável por infecções no nariz, meninge e garganta. E deve ser aplicada em crianças aos 2, 4 e 6 meses de idade. Já os reforços e complementações são realizadas em crianças a partir de 1 ano com a vacina DTP, que garante a proteção contra difteria, tétano e pertússis.

Para receber a dose, pais ou responsáveis devem levar a criança a alguma das 13 unidades de saúde que possuem sala de vacinação: UBS’s Centro, Maracanã, Alvinópolis, Flamenguinho, Portão, Rio Abaixo e Tanque. Nas USF’s Imperial, Cachoeira, Itapetinga, São José e Cerejeiras, além da US Santa Clara.

Conforme o Ministério da Saúde, para ofertar a Pentavalente no calendário de vacinação do SUS, o Brasil compra a vacina via Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), pois não existe laboratório produtor no país. Problemas de reprovação no teste de qualidade interromperam o abastecimento em julho de 2019 e a compra de 6,6 milhões de novas doses começou a chegar de forma escalonada e está sendo distribuída, também de forma escalonada, aos municípios brasileiros.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia