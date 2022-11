Sinopse:

Em “A Luz do Demônio”, as ocorrências de possessão demoníaca aumentaram nesses últimos anos, de acordo com o Vaticano. Para ajudar a combater o crescente números de casos, a Igreja decidiu abrir uma escola voltada a treinar padres aptos para praticarem exorcismos. A Irmã Ann está entre os alunos da escola, e, apesar de ser uma das únicas mulheres no lugar, ela acredita que seu destino é realizar exorcismos. Quando um professor sente seu dom especial, permite que ela seja a primeira freira a estudar e dominar o ritual. Sua própria alma estará em perigo, pois as forças demoníacas que ela luta contra, revelam uma conexão misteriosa com seu passado traumático.

Fotos:

Horário (*):

Quinta (3), Sexta (4), Sábado (5), Domingo (6), Segunda (7) e Terça (8) – 21h00 – Dublado

Quarta (9) – 18h30 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Prey For The Devil

Ano produção: 2022

Direção: Daniel Stamm

Roteiro: Robert Zappia

Estreia: 28 de Outubro de 2022

Duração: 94 minutos

Classificação: 14 – Não recomendado para menores de 14 anos

Gênero: Terror

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Jacqueline Byers, Virginia Madsen, Colin Salmon, Ben Cross, Christian Navarro, Lisa Palfrey, Velizar Binev, Koyna Ruseva

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração