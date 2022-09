Sinopse:

A Mulher Rei é uma história memorável da Agojie, uma unidade de guerreiras composta apenas por mulheres que protegiam o reino africano de Dahomey nos anos 1800, com habilidades e uma força diferentes de tudo já visto. Inspirado em eventos reais, A Mulher Rei acompanha a emocionante jornada épica da General Nanisca (a atriz vencedora do Oscar® Viola Davis) enquanto ela treina uma nova geração de recrutas e as prepara para a batalha contra um inimigo determinado a destruir o modo de vida delas. Algumas coisas valem a luta.

Dublado

14h30, 19h00

Título Original: The Woman King

Ano produção: 2022

Direção: Gina Prince-Bythewood

Roteiro: Dana Stevens, Gina Prince-Bythewood

Estreia: 22 de Setembro de 2022

Duração: 120 minutos

Classificação: 14 – Não recomendado para menores de 14 anos

Gênero: Drama

País de Origem: Estados Unidos da América

Viola Davis, Kgomotso Moshia, Zozibini Tunzi, Julius Tennon, Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Makgotso M, Sheila Atim, Pumla Ndlazi, Hero Fiennes Tiffin, Bonko Khoza, John Boyega, Sne Mbatha, Jayme Lawson, Adrienne Warren, Masali Baduza, Jimmy Odukoya, Thando Dlomo, Angélique Kidjo, Sivuyile Ngesi, Siyamthanda Makakane, Chioma Antoinette Umeala, Riaan Visman, Seputla Sebogodi

