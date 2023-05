Sinopse:

“A Pequena Sereia” é a amada história de Ariel, uma bela e espirituosa jovem sereia com sede de aventura. A mais jovem das filhas do Rei Tritão e a mais desafiadora, Ariel anseia por descobrir mais sobre o mundo além do mar e, enquanto visita a superfície, se apaixona pelo arrojado Príncipe Eric. Enquanto as sereias são proibidas de interagir com humanos, Ariel deve seguir seu coração. Ela faz um acordo com a malvada bruxa do mar, Ursula, que lhe dá a chance de experimentar a vida em terra, mas acaba colocando sua vida – e a coroa de seu pai – em perigo.

Fotos:

(Foto: Divulgação)

Horário (*):

Quinta (25) e Sexta (26) – 14h30, 17h15 e 20h00 – Dublado

Sábado (27), Domingo (28), Segunda (29), Terça (30) e Quarta (31) – 14h30, 18h00 e 20h30 – Dublado



Ficha Técnica:

Título Original: The Little Mermaid

Ano produção: 2023

Direção: Rob Marshall

Roteiro: Ron Clements, David Magee, Hans Christian Andersen, David Magee, Rob Marshall, John Musker

Estreia: 25 de Maio de 2023

Duração: 135 minutos

Classificação: 10 – Não recomendado para menores de 10 anos

Gênero: Drama, Família, Fantasia, Musical, Romance

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem, Jude Akuwudike, Noma Dumezweni, Art Malik, Jessica Alexander, Kajsa Mohammar, Lorena Andrea, Simone Ashley, Russell Balogh, Jodi Benson, Adrian Christopher, Emily Coates, Karolina Conchet, Martina Laird, Lin-Manuel Miranda

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração