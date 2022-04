Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

Sinopse:

O professor Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o poderoso mago das trevas Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa, em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com tantas ameaças, quanto tempo poderá Dumbledore permanecer à margem do embate?

Fotos:

Horário (*):

Quinta (28), Sexta (29), Segunda (2), Terça (3) e Quarta (4) – 18h15 e 21h15

Sábado (30) e Domingo (1) – 15h15, 18h15 e 21h15

Ficha Técnica:

Título Original: Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Ano produção: 2022

Dirigido por: David Yates

Roteiro: J. K. Rowling , Steve Kloves

Estreia: 14 de Abril de 2022

Duração: 142 minutos

Classificação: 12 – Não recomendado para menores de 12 anos

Gênero: Ação, Aventura, Fantasia, Mistério

País de Origem: Estados Unidos da América, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

Elenco:

Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam, Callum Turner, Jessica Williams, Victoria Yeates, Richard Coyle, Maria Fernanda Cândido, Oliver Masucci, Katherine Waterston, Poppy Corby-Tuech, Wilf Scolding, Aleksandr Kuznetsov, Valerie Pachner, Fiona Glascott, Matthias Brenner, Peter Simonischek, Dónal Finn

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração