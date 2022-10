As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda

Sinopse:

Neste novo capítulo, Tadeo mostra que seu maior sonho é ser aceito por seus colegas arqueólogos, mas seu comportamento naturalmente desastrado o atrapalha quando, acidentalmente, ele destrói um sarcófago raro e, como consequência, lança um feitiço que coloca em risco a vida de seus amigos. A jornada para salvar Múmia, Jeff e Belzoni desencadeará uma aventura carregada de ação que levará Tadeo e Sara a viajar para os mais distantes cantos do mundo em busca de uma forma de impedir a maldição da tábua de esmeralda.

Fotos:

Horário (*):

Dublado

Quinta (13), Sexta (14), Segunda (17), Terça (18) e Quarta (19) – 16h00

Sábado (15) e Domingo (16) – 14h00 e 16h00

Ficha Técnica:

Título Original: Tad The Lost Explorer And The Curse Of The Mummy

Ano produção: 2022

Direção: Enrique Gato

Roteiro: Josep Gatell, Manuel Burque, Neil Landau

Estreia: 6 de Outubro de 2022

Duração: 90 minutos

Classificação: L – Livre para todos os públicos

Gênero: Animação, Aventura

País de Origem: Estados Unidos da América

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração